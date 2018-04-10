В Выборгском районе ребенок выпал из открытого окна

Вечером минувшего понедельника из окна первого этажа дома 20/1 по проспекту Художников выпал двухлетний мальчик. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, линейным переломом правой теменной кости, в состоянии средней степени тяжести ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.