Вечером минувшего понедельника из окна первого этажа дома 20/1 по проспекту Художников выпал двухлетний мальчик. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, линейным переломом правой теменной кости, в состоянии средней степени тяжести ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.
В Выборгском районе ребенок выпал из открытого окна
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Автор: Вадик Котов
Фото:
konkretno.ru
В Выборгском районе Петербурга двухлетний мальчик выпал из окна первого этажа
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