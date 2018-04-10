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В Выборгском районе ребенок выпал из открытого окна

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
konkretno.ru
В Выборгском районе Петербурга двухлетний мальчик выпал из окна первого этажа

Вечером минувшего понедельника из окна первого этажа дома 20/1 по проспекту Художников выпал двухлетний мальчик. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, линейным переломом правой теменной кости, в состоянии средней степени тяжести ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.
Источник: Конкретно.ру
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