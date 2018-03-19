В Ленобласти постоялец общаги зарезал своего соседа

Накануне в холле одного из блоков общежития на улице Карла Маркса в городе Кингисепп Ленинградской области обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 37-летний сосед погибшего, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, в ночь на 18 марта 2018 года в холле одного из блоков общежития между двумя соседями произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область живота и тела своего оппонента. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, мотивом преступления послужило замечание, сделанное потерпевшим о чрезмерной громкости музыки, доносившейся из комнаты подозреваемого.

Изъято предполагаемое орудие преступления − нож типа Катана. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.