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В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП

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Автор: Станислав Котов
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Фото:
vk.com
В Адмиралтейском районе Петербурга полицейские задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

В Адмиралтейском районе Петербурга накануне ночью у дома 99 по набережной Обводного канала сотрудниками ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля «Шкода Октавия». Водитель не выполнил законных требований сотрудников полиции и попытался скрыться. Уходя от преследования, нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на опору светофорного поста. Выбежав из автомобиля, водитель попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками ДПС.

Водитель в момент задержания вел себя агрессивно. При составлении административных материалов попытался нанести телесные повреждения инспектору ДПС. После отстранения от управления транспортным средством, водитель был доставлен в территориальный отдел полиции.

В отношении водителя – мужчины 1992 года рождения - было составлено пять протоколов об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие полиса ОСАГО, невыполнение требований остановки транспортного средства и два – проезд на запрещающий сигнал светофора). Кроме того, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении полицейского. 
Источник: ГУ МВД
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