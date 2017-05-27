Двойное опрокидывание

Сегодня днём в Красном Селе произошла серьёзная авария. Легковой автомобиль на перекрёстке улиц Свободы и Лермонтова протаранил грузовую «ГАЗель», при этом обе машины перевернулись.

Виновником аварии, несомненно, будет признан водитель Renault Sandero, проигнорировавший знак «Уступи дорогу».

На высокой скорости иномарка выскочила на главную дорогу, где на её пути возник грузовой фургон. От удара «ГАЗель» вылетела на противоположную сторону перекрёстка, увлекая за собой машину нарушителя. После чего фургон опрокинулся, а французская легковушка перевернулась вверх колёсами.

При этом водитель грузовика вылетел в боковое окно и на момент прибытия реанимации находился без сознания.

Водитель Sandero и его пассажиры отделались разбитыми носами. В перевёрнутой легковушке валялись пустые бутылки из-под алкоголя, сам водитель производил впечатление нетрезвого.

К месту аварии прибыли все экстренные службы.

В обстоятельствах и причинах инцидента разбирались сотрудники автоинспекции, пожарное подразделение оказывало помощь в ликвидации последствий ДТП.

По счастью, пешеходов на тротуаре, на который выбросило машины, не было, иначе ещё более серьёзных последствий было бы не избежать. Из двух пар, ставших свидетелями аварии, одна только что прошла этот участок, вторая начала переходить улицу.