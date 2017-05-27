ента новостей

20:48
Баскетбольный «Зенит» выиграл и второй матч серии с «Химками»
20:23
Продажный судья против бизнесмена
16:08
Третьим будешь?
15:11
Двойное опрокидывание
10:28
На Книжном салоне презентовала свои книги принцесса Кентская
10:27
Кушелевский хлебозавод признан региональным памятником
10:27
В Петербурге "поет" Дворцовый мост
07:51
Митинг дольщиков
07:23
Лидер такси
21:54
ЦСКА выиграл у «Локомотива-Кубани», несмотря на 6 «бомб» Дженнинга
19:40
Пробки в Санкт-Петербурге вечером 26 мая
17:13
На КАД между «Ольгино-Симоногонт» и ММПК «Бронка» перекроют две полосы движения
12:09
Такси угнали, я вернулся налегке
11:44
Беспредельщики из «Лады»
09:52
Конструктивная позиция ОПЕК?
09:32
Ограничения для подростков
08:43
"Город в лицах"
08:35
Музыкальный парад военных ансамблей
08:29
Открыт Международный Книжный салон
08:27
"Ночь музеев" посетили более чем 92 тысячи человек
22:20
«Зенит» одолел «Химки» в очень результативном матче в первой игре полуфинала
14:30
«СКА–Хабаровск» и «Оренбург» в первом стыковом матче забить не смогли
11:32
Колесо оказалось в парке напротив места аварии
10:40
Очередной последний звонок
10:13
Противоречивый Трамп
09:31
"Поющие мосты"
01:26
Страшная находка у шоссе в Мурино
00:44
«Манчестер Юнайтед» закономерно выиграл Лигу Европы
14:58
«Питтсбург» и «Оттава» доигрались до седьмого матча
12:36
Филиал Петергофа во дворе на Богатырском
Все новости

Подборка новостей!

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Двойное опрокидывание

Двойное опрокидывание

0
79
Автор: alfree
0
Фото:
Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село
Серьёзная авария произошла сегодня днём в Красном Селе – столкнувшись, перевернулись грузовик и легковой автомобиль. Есть пострадавший.

Сегодня днём в Красном Селе произошла серьёзная авария. Легковой автомобиль на перекрёстке улиц Свободы и Лермонтова протаранил грузовую «ГАЗель», при этом обе машины перевернулись.

Виновником аварии, несомненно, будет признан водитель Renault Sandero, проигнорировавший знак «Уступи дорогу».

На высокой скорости иномарка выскочила на главную дорогу, где на её пути возник грузовой фургон. От удара «ГАЗель» вылетела на противоположную сторону перекрёстка, увлекая за собой машину нарушителя. После чего фургон опрокинулся, а французская легковушка перевернулась вверх колёсами.

При этом водитель грузовика вылетел в боковое окно и на момент прибытия реанимации находился без сознания.

Водитель Sandero и его пассажиры отделались разбитыми носами. В перевёрнутой легковушке валялись пустые бутылки из-под алкоголя, сам водитель производил впечатление нетрезвого.

К месту аварии прибыли все экстренные службы.

В обстоятельствах и причинах инцидента разбирались сотрудники автоинспекции, пожарное подразделение оказывало помощь в ликвидации последствий ДТП.

По счастью, пешеходов на тротуаре, на который выбросило машины, не было, иначе ещё более серьёзных последствий было бы не избежать. Из двух пар, ставших свидетелями аварии, одна только что прошла этот участок, вторая начала переходить улицу.
Все по теме: Красносельский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-11-2016, 12:25
Mercedes протаранил маршрутку
14-08-2016, 16:58
В Приморском районе «ГАЗель» потеряла фургон с продуктами
9-09-2015, 12:04
Водитель, устроивший ДТП на Петроградке, сбежал
25-07-2015, 14:19
Разбитая губа автоинспектора стала итогом столкновения «Газели» и автомобиля ДПС
1-07-2015, 11:58
В тяжёлой аварии на Малом проспекте В.О. виноват водитель Mitsubishi
14-05-2015, 13:11
Утреннее ДТП в Красном Селе унесло жизни двоих человек

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
72
Вчера, 16:08
Третьим будешь?
0
79
Вчера, 15:11
Двойное опрокидывание
0
101
25-05-2017, 11:32
Колесо оказалось в парке напротив места аварии
0
204
23-05-2017, 12:59
«Паровозик» из семи «вагонов» приехал на КАД в 8:40
Наверх