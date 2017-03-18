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Смертельное ДТП на трассе «Нарва»

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Смертельное ДТП произошло утром 18 марта в Волосовском районе Ленобласти.

Смертельное ДТП произошло утром 18 марта в Волосовском районе Ленобласти.
На часах была половина восьмого утра, когда на трассе «Нарва» по неизвестным причинам не сумели разъехаться два большегруза марки Volvo – фура и цементовоз.

Смертельное ДТП на трассе «Нарва» Удар был такой нечеловеческой силы, что у обеих машин кабины оказались разбитыми «в хлам», причём цементовоз съехал кювет, где опрокинулся.

Оба водителя получили травмы, не совместимые с жизнью.

На 82-й километр трассы, не доезжая всего полукилометра до поворота на Терпилицы, прибыли все экстренные службы.
Услуги пожарных и медиков, увы, не потребовались. Сотрудники ГИБДД изучали причины и обстоятельства инцидента, их выводы занесены в протоколы, на основании которых будет возбуждено уголовное дело.

Следствие будет продолжено.
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