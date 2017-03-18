Пожар на нефтебазе

Сообщение о пожаре на складе «Петербургской топливной компании» на улице Салова поступило за 10 минут до 9 часов утра, и уже десять минут спустя первые огнеборцы были на месте разгула огненной стихии.

К этому моменту пламенем была объята значительная площадь нефтебазы, и, принимая во внимание взрывоопасный характер объекта, и то, что до ближайших жилых домов всего шесть сотен метров, было принято решение повысить ранг сложности тушения сначала до номера 2-бис, а менее чем через полчаса и до 4-бис (из пяти возможных).

Очаг пожара был на складе площадью 1200 м, примыкающем к производственному помещению.

Полчаса спустя усилиями 165 пожарных, прибывших на 35 единицах техники, распространение пламени удалось прекратить. Через некоторое время его локализовали.

О пострадавших в пожаре пока ничего не известно.

Сейчас на месте пожара работают специалисты передвижной лаборатории, берущие пробы воздуха на предмет содержания в нём вредных веществ.