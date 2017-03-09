«Проверка счетчиков» оставила пенсионера в Петербурге без 1,5 миллионов

В международный женский день мошенница вышла «на работу» и без подарка себя не оставила.

В полицию обратился житель нашего города 1938 года рождения, заявивший, что в праздничный день в его квартиру на улице Бутлерова позвонила неизвестная, на вид пятидесятилетняя женщина, сообщившая, что пришла проверять наличие и показания счётчиков учёта потребления газа, электричества и водоснабжения.

Доверчивый пенсионер и не подумал проверить, посылал ли кто-то из коммунальных организаций без предварительного уведомления ревизора в общегосударственный выходной день, и без лишних вопросов впустил мошенницу домой.

После «проверки» визитёрша села «писать акт», отправив пенсионера на кухню за водой. Во время его краткосрочного отсутствия она отыскала заветную шкатулку с его сбережениями и присвоила их себе, а потом распрощалась, и ушла из квартиры.

Уже после её ухода старик заметил, что денег на месте нет, и обратился к правоохранителям. В своём заявлении он указал, что визитёрша лишила его полутора миллионов рублей – всех его накоплений за долгие годы пребывания на пенсии.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства мошенничества, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.