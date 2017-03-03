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Восемь пуль для начальника отдела УФСИН

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0
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Начальника отдела УФСИН обстреляли прямо за рулём его X-Trail в районе Кудрово.

Преступление, произошедшее на автодороге, соединяющей деревню Старую и Кудрово, всколыхнуло полицию Всеволожского района и все городские правоохранительные структуры.

На часах было 18:20, когда на 7-м километре дороги произошло нападение на водителя Nissan X-Trail. Само по себе покушение на убийство представляет собой одно из самых тяжких уголовных преступлений, но в данном случае личность пострадавшего придала преступлению более значительный характер.

За рулём японской представительской машины находился 34-летний начальник отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН по СПб и ЛО.

Предположительно, картина преступления выглядела так: злоумышленники остановили автомашину потерпевшего на обочине, тот опустил стекло, и между ними завязался недолгий разговор.

После этого преступники практически в упор расстреляли в него всю обойму пистолета Макарова и, предположительно, на автомобиле «ВАЗ-2109» с места преступления скрылись.

Несмотря на то, что пули попали в голову, грудь и конечности, мужчина выжил. Его поместили в реанимацию ЦРБ города Всеволожска, где врачи борются за его жизнь.

Возбуждено уголовное дело.

Следствие будет продолжено.
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