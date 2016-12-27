За флажки – жажда жизни сильней!

Позавчера приблизительно в 9 часов вечера вчера на углу Кубинской и Благодатной улиц экипаж ДПС попытался остановить автомобиль Subaru Forester, водитель которого нарушил правила.

Вместо того чтобы подчиниться требованию дорожной полиции, водитель «Лесника», придавив педаль газа, попытался скрыться.

Ford Focus инспекторов рванул следом.

На пересечении Митрофаньевского шоссе с Обводным каналом скопилась автомобильная пробка, и казалось, что сидевший за рулём загнал себя в западню, но отчаянный нарушитель считал иначе.

Неожиданно он поехал прямо на преследователей.

Полицейские приняли решение применить табельное оружие. Один из инспекторов произвёл по колёсам шесть выстрелов, другой – четыре, но это обстоятельство на нарушителя, твёрдо решившего прорваться, не произвело никакого впечатления.

Сбив старшего инспектора ДПС, он всё-таки скрылся.

На следующий день Subaru Forester с повреждёнными колёсами около половины десятого вечера был обнаружен на Ялтинской улице. К розыску нарушителя приняты все меры, но пока усилия полицейских не увенчались успехом.

В результате полицейской стрельбы никто из людей не пострадал.