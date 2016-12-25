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Непредвиденное пиротехническое шоу

0
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Автор: alfree
0
Фото:
Фонтанка.ру
На набережной Кутузова, на мосту через Лебяжью канавку загорелся автомобиль.

Около двух часов пополудни над мостом через Лебяжью канавку на набережной Кутузова в хмурое петербургское небо поднялись клубы густого чёрного дыма.

По непонятной причине прямо на мосту загорелся остановившийся грузовик.

Очевидцы рассказывают, что пожару предшествовал густой дым, поваливший из кабины и из-под капота машины, а затем наружу выбилось яркое пламя.

Как уже говорилось, причины сильного пожара неизвестны. Грузовик с другими участниками движения не сталкивался. До приезда пожарных на набережной в оба конца копилась внушительная пробка.
Все по теме: Центральный район пожар автомобиль
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