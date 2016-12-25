Непредвиденное пиротехническое шоу

Около двух часов пополудни над мостом через Лебяжью канавку на набережной Кутузова в хмурое петербургское небо поднялись клубы густого чёрного дыма.

По непонятной причине прямо на мосту загорелся остановившийся грузовик.

Очевидцы рассказывают, что пожару предшествовал густой дым, поваливший из кабины и из-под капота машины, а затем наружу выбилось яркое пламя.

Как уже говорилось, причины сильного пожара неизвестны. Грузовик с другими участниками движения не сталкивался. До приезда пожарных на набережной в оба конца копилась внушительная пробка.