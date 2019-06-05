«Яблоко» предлагает победить, но ещё не знает, кому именно

«Питерец.ру» обнаружил на сайте городского отделения политической партии «Яблоко» следующий призыв:

«Друзья, записывайтесь кандидатами в муниципальные депутаты!»

Требования к соискателям статуса кандидатов в мундепы такие: любить наш город, придерживаться демократических ценностей, выступать за «европейское будущее» Санкт-Петербурга и всей России. Сложно сразу понять пассаж про «европейское будущее, ведь Петербург географически и так находится в старушке-Европе.

Комично выглядит и цитата из названия пьесы Михаила Шатрова «Так победим!» Ведь драматург писал о Ленине, который остаётся на партбилетах КПРФ. Вероятным кандидатам-яблочникам предлагается всего лишь заполнить анкету в соответствующем разделе на сайте партии. Сообщив свои персональные данные и написав автобиографию («О себе»), любой совершеннолетний горожанин, не являющийся членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, может оказаться в предварительных списках «Яблока». Но как впоследствии партийцы определят, не лукавит ли желающий выдвигаться от них – загадка.