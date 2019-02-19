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Беглов в Совете безопасности

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Президент включил главу Петербурга в важный орган

«Питерец.ру» сообщает, что градоначальник Северной столицы Александр Беглов был включен в Совет безопасности РФ. Соответствующее решение принял Владимир Путин. Необходимый для этого указ был подписан и вступил в силу.

Совет безопасности – это специальный орган, который действует при президенте России. Деятельность представителей в рамках этой структуры носит совещательный характер. Орган занимается подготовкой решений главы государства, связанных с вопросами защиты от внешних угроз.

Таким образом, мы видим, что позиции Александра Беглова укрепляются. Есть все основания полагать, что именно он будет ставленником Кремля в борьбе за губернаторское кресло Петербурга на выборах в сентябре 2019 года.

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