«Питерец.ру» сообщает, что городские парламентарии проведут сегодня первое заседание в новом году. Депутаты рассмотрят ряд инициатив. Так что у народных избранников достаточно насыщенная программа.

Они обсудят вопрос резервирования рабочих мест, сложности трудоустройства граждан. Будут также рассмотрены перспективы развития молодежной политики и изменения в экологической сфере.

До нового года депутаты рассматривали изменения в законы о психотропных и наркотических веществах, а также в закон об образовании. Сейчас эти законы будут рассмотрены во втором чтении.

Парламентарии приступают к активной деятельности в 2019 году. Остается надеяться, что их работа будет эффективной и продуктивной.