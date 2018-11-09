Депутаты Петербурга предлагают оградить детей от взрослой рекламы

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложили запретить рекламу лекарственных средств и методов народной медицины в ходе детских телепрограмм и мультфильмов. Соответствующие поправки в федеральный закон «О рекламе» уже одобрили на заседании комитета по законодательству городского парламента.

Один из авторов инициативы Денис Четырбок поясняет, что предлагаемые меры направлены на защиту восприимчивой детской психики от агрессивной маркетинговой атаки. По словам парламентария, реклама в детских программах и мультфильмах для рекламодателей давно стала настоящей «золотой жилой», которая без особого труда позволяет приносить высокий доход. Рассматривая вопрос о закупке контента, телекомпании в первую очередь принимают во внимание коммерческую целесообразность, благополучно при этом забывая о влиянии информации на неокрепшую психику детей.

–Многие из нас прекрасно знают, что происходит, когда мультфильм прерывается на рекламу. Огромная команда талантливых актеров, режиссеров и сценаристов работала над созданием целостного произведения, чтобы вызвать у зрителя определенные эмоции. И вдруг в него врывается какая-то реклама всевозможных препаратов, – говорит Денис Четырбок. – Потом же у этого ребенка появляется желание «просто попробовать» те самые лекарства, которые он так часто видел на экране телевизора во время просмотра любимого мультфильма, проверить на себе целебные свойства народной медицины. На мой взгляд, от такой политики рынка детей нужно ограждать.

Добавим, что, по данным Ассоциации анимационного кино, средний хронометраж детских телепрограмм в России за последние годы увеличился с 13 до 36 минут.