ента новостей

00:36
Особое мнение Николая Левшина из Горизбиркома
23:47
«Бавария» и «Хоффенхайм» открыли чемпионат Бундеслиги – 2018/2019
21:55
Алексей Ионов принёс «Ростову» победу над «Арсеналом»
19:44
Депутаты предложили ужесточить наказание для руферови
11:50
В Ленобласти 16-летняя девушка упала с 5-го этажа
11:08
музыканты “Пушкин-квартет" представят программу "Музыка кино"
10:05
В центре Петербурга обокрали предпринимателя
08:16
Сотрудничество с японцами
23:51
Мевля забил «Мёльде» в Лиге Европы
12:43
В жилом доме тушили электрощит
11:37
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют съезд
11:32
В Ленобласти задержан разбойник похитивший выручку из деревенского магазина
10:57
Последние кинопоказы этого лета на крыше в самом центре Петербурга
10:54
Шоу «Soundtrack Большого Города»
10:51
В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку
10:46
В Ленобласти подростка ударили ножом
10:24
Джем Коэн на кинофестивале «Послание к человеку»
08:39
Настоящие санкции только начинаются?
00:34
Кадар забил в свои ворота в матче Лиги Чемпионов
17:07
День знаний в Историческом парке «Россия – моя история»
15:48
Калейдоскоп театральных впечатлений на Книжных аллеях
13:27
Выставка художника Владимира Дайбова "Однажды в России"
13:07
Китаянок обокрали в центре Петербурга
10:14
В Петербурге пожилая женщина стала жертвой мошенниц
10:07
В Московском районе задержали педофила
10:00
Спектакль "Японские народные сказки"
09:32
На Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП
09:21
При обрушении лесов с Главного штаба пострадало трое прохожих
08:34
Статистика по клещам
01:02
ПАОК Рэзвана Луческу продолжает удивлять
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Особое мнение Николая Левшина из Горизбиркома

Особое мнение Николая Левшина из Горизбиркома

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.st-petersburg.izbirkom.ru
Представитель КПРФ в городской избирательной комиссии выразил несогласие с решением от 23 августа.

Если взглянуть на сайт петербургского Горизбиркома, там можно найти язык сухого протокола. Избирательная комиссия информирует, что 23 августа её было рассмотрено «ходатайство Санкт-Петербургской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации».

Те, кто подумает, что речь идёт об инициативе КПРФ по вопросу о поднятии пенсионного возраста, ошибутся. «Фонтанка.ру» уверена, что городское отделение КПРФ опередили при регистрации инициативной группы. Сайт горкома КПРФ прямо называет зарегистрированную инициативную группу «спойлерской». Соответствующее собрание было проведено в Калининском районе по инициативе некоего предпринимателя.

«Питерец.ру» обратил внимание, что член Горизбиркома от КПРФ с правом решающего голоса Николай Левшин не прекратил борьбу против решения от 23 августа. На самом заседании юрист Левшин обратил внимание на несоответствие поданных документов от «группы 119 граждан» законодательству о референдуме. Оказавшись в меньшинстве при голосовании в ГИКе, Левшин представил коллегам особое мнение.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-03-2018, 21:24
Митинг за честные выборы – на площади Ленина
30-05-2017, 22:24
Депутат ЗАКСа избрана в ЦК КПРФ
29-07-2018, 18:24
Бортко и Вишневский выступили на митинге 28 июля
23-04-2018, 16:24
Денис Парфёнов – возможный преемник Зюганова?
11-05-2016, 13:50
Выборы нового главы Горизбиркома
26-07-2018, 00:30
Виктор Миненко возглавил Горизбирком

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
133
23-08-2018, 10:51
В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку
0
124
22-08-2018, 09:32
На Петергофском шоссе произошло серьезное ДТП
0
164
21-08-2018, 13:51
В Выборгском районе водитель-мигрант насмерть сбил пешехода
0
142
21-08-2018, 12:51
Серьезное ДТП в Левашово
Наверх