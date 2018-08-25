Особое мнение Николая Левшина из Горизбиркома

Если взглянуть на сайт петербургского Горизбиркома, там можно найти язык сухого протокола. Избирательная комиссия информирует, что 23 августа её было рассмотрено «ходатайство Санкт-Петербургской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации».

Те, кто подумает, что речь идёт об инициативе КПРФ по вопросу о поднятии пенсионного возраста, ошибутся. «Фонтанка.ру» уверена, что городское отделение КПРФ опередили при регистрации инициативной группы. Сайт горкома КПРФ прямо называет зарегистрированную инициативную группу «спойлерской». Соответствующее собрание было проведено в Калининском районе по инициативе некоего предпринимателя.

«Питерец.ру» обратил внимание, что член Горизбиркома от КПРФ с правом решающего голоса Николай Левшин не прекратил борьбу против решения от 23 августа. На самом заседании юрист Левшин обратил внимание на несоответствие поданных документов от «группы 119 граждан» законодательству о референдуме. Оказавшись в меньшинстве при голосовании в ГИКе, Левшин представил коллегам особое мнение.