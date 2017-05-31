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Петербургская школа политики готовит молодых лидеров

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Завершила свою работу Петербургская школа политики.

Участие в первой сессии приняли 35 молодых лидеров. Это представители разных партий, муниципальные депутаты и гражданские активисты в возрасте от 18 до 30 лет, которые сделали свой выбор в пользу дальнейшей политической карьеры.

Пять дней насыщенной образовательной программы начались с открытия школы в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Далее участники посетили Законодательное собрание Санкт-Петербурга, где в ходе экскурсии по Мариинскому дворцу ребят познакомили с историей выдающейся парламентской резиденции, с работой законодателей и аппарата Собрания. В белом зале прошла встреча с депутатами. Депутаты ответили на вопросы участников, обсудили актуальные проблемы и рассказали о своем политическом становлении.

Далее молодых лидеров ожидали деловые политические игры. Сначала участники погрузились в атмосферу государства во времена революции 1917 года. Цель этой игры – осознать, что каждое действие имеет серьезные последствия. Следующая игра была направлена на командообразование. Также молодых лидеров ждали дебаты. Эксперт по работе с мотивацией Максим Прусов познакомил ребят с инструментами мотивации, которые могут быть полезны в реализации собственных идей.

Четвертый день культурно-деловой программы Петербургской школы политики открыла экскурсия по зданию Смольного института, где сейчас располагается Правительство города. Участники также встретились с председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ренатой Абдулиной, советником Губернатора Артемом Шейкиным, которые рассказали о собственных первых шагах в политике.

В заключительный, пятый день, прошла встреча с заместителем главы администрации Московского района Никитой Александровым, на которой молодые политики представили собственные проекты и сумели заручиться поддержкой в развитии некоторых из них.

«За пять дней мы успели не только познакомиться с ярчайшими представителями законодательной и исполнительной власти и принять участие в ряде интереснейших тренингов, но и найти новых друзей», - комментирует участник первой сессии Александр Ефимов

Самым активным участником стал Виталий Бахарев, член партии «Справедливая Россия». Он в скором времени отправится в Москву на съезд Российской школы политики, где посетит Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Госдуму, Общественную палату Российской Федерации вместе с молодыми политическими лидерами из других регионов России. 

Петербургская школа политики готовит молодых лидеров

Петербургская школа политики готовит молодых лидеров
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