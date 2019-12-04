Обжалование ареста историка Олега Соколова рассмотрят в городском суде 16 декабря

Заседание городского суда Санкт-Петербурга по обжалованию меры пресечения в виде ареста историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, перенесено на 16 декабря, сообщил журналистам адвокат Александр Почуев.

Ранее адвокат историка утверждал, что его жалобу на арест Соколова городской суд рассмотрит 5 декабря. Он также заявлял, что "сам Олег Соколов согласен с выбранной судом мерой пресечения - нахождение под стражей на два месяца". "Но я как адвокат имею право подать на обжалование, и я этим правом воспользовался. На ходатайстве стоит только моя подпись, Соколов ее не прописывал", - заявлял ранее Почуев.

Защитник также пояснил, что планирует просить суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения.

На прошлой неделе Соколова перевели из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в московский изолятор для проведения психолого-психиатрической экспертизы, проведение которой может занять около месяца.

По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза в своей квартире на Мойке 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".