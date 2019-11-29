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Питерец.ру » Общество » Депутаты предлагают проверять психическое здоровье преподавателей

Депутаты предлагают проверять психическое здоровье преподавателей

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30
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kurer-sreda.ru
В Госдуме рассмотрят законопроект о психиатрической проверке преподавателей

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение закон, предполагающий проведение психиатрического освидетельствования преподавателей вузов. Пройти такую проверку нужно будет и сотрудникам общего профессионального образования.

Согласно этому законопроекту, проверять психику учителей нужно будет не реже чем раз в 5 лет. Парламентарии считают, что такая ситуация поможет улучшить криминогенную обстановку и предотвратить серьезные проблемы.

Велика вероятность, что этот закон будет принят. Поводом для такой инициативы стало зверское убийство с расчленением трупа петербургской аспирантки Анастасии Ещенко, совершенное доцентом Олегом Соколовым. Это дело вызвало большой резонанс.

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