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Питерец.ру » Общество » В Петербурга пройдет церемония награждения районными премиями «Молодежная премия»

В Петербурга пройдет церемония награждения районными премиями «Молодежная премия»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
Комитет по молодежной политике подведет итоги работы молодежных советов

27 ноября 2019 года в Доме Санкт-Петербурга пройдет торжественная церемония награждения районными премиями «Молодежная премия».  

На одной сцене встретятся представители 18 районов Санкт-Петербурга, проявившие себя в профессии, общественной работе, добившиеся заметных результатов в науке, искусстве и других сфер деятельности. 

Подобный конкурс в таком масштабе проводится впервые. Инициатором чествования победителей и призеров выступил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.  Все победители будут награждены почетными грамотами, а также ценными подарками и призами.  Приятным завершением вечера станет интерактивная поздравительная программа и фуршет для всех гостей праздника.

Поддержать свой район можно в 16.00 по адресу: Новоизмайловской пр., 48. 

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