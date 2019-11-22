В Петербурга пройдет церемония награждения районными премиями «Молодежная премия»

27 ноября 2019 года в Доме Санкт-Петербурга пройдет торжественная церемония награждения районными премиями «Молодежная премия».

На одной сцене встретятся представители 18 районов Санкт-Петербурга, проявившие себя в профессии, общественной работе, добившиеся заметных результатов в науке, искусстве и других сфер деятельности.

Подобный конкурс в таком масштабе проводится впервые. Инициатором чествования победителей и призеров выступил Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Все победители будут награждены почетными грамотами, а также ценными подарками и призами. Приятным завершением вечера станет интерактивная поздравительная программа и фуршет для всех гостей праздника.

Поддержать свой район можно в 16.00 по адресу: Новоизмайловской пр., 48.