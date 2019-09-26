Очевидец: Врачи скорой помощи избили женщину

Накануне днем врачи скорой помощи подрались с пациенткой. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.tv. Свидетель событий рассказал, что инцидент произошел на территории Елизаветинской больницы.

Очевидец вспомнил, что женщина со слезами на глазах выбежала из медицинского учреждения. Она была расстроена и сказала врачам, что те должны помогать людям и еще пару фраз о морали и нравственности. Затем в сторону медперсонала посыпались оскорбления и нецензурная брань. В результате между медиками и петербурженкой началась словесная перепалка. По наблюдениям очевидца, один из сотрудников скорой помощи плеснул женщине в лицо горячий напиток (предположительно кофе), который держал в руках. Затем он кинул сигарету в лицо пациентки. Женщина начала размахивать руками, пытаясь задеть обидчика.

В результате одна из представительниц скорой помощи вцепилась в женщину и повалила ее на землю. Эти действия попали на видео нашего корреспондента. Нападавшая пинала пострадавшую ногами. Охранник заведения не вмешивался в происходящее. Мужчина просто наблюдал за ситуацией издали. Остальной персонал особого интереса к проблеме также не проявлял.

Закончилось все благополучно. Потерпевшая смогла подняться и прошла внутрь больницы. Редакция Piter.tv обратилась к представителям Елизаветинской больницы за комментариями. Сейчас принадлежность врачей к той или иной организации устанавливается. В больнице уже уточнили, что по их словам, ни охранник, ни медперсонал, находящиеся в кадре, в штате ЕБ не состоят.