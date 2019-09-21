Найдена алкогольная свалка

«Питерец.ру» сообщает, что под Красным селом обнаружено большое количество просроченного алкоголя. Кто-то вывез крупную партию таких напитков на свалку. Помимо алкоголя были выброшены просроченные соки, консервы и печение.

Об этой необычной свалке узнали местные жители, которые охотно подтянулись туда. Люди стали уносить найденные продукты мешками. Очевидцы описали происходящее в социальных сетях, призвав правоохранительные органы вмешаться в ситуацию. Люди обеспокоены тем, что найденное спиртное начнут активно употреблять местные алкоголики. Те же только рады от появления алкогольной свалки.

Обычно спиртные напитки не имеют срока годности. Однако для некоторых групп он все же предусмотрен.