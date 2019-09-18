Протест по поводу выборов

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве прошел митинг за честные выборы. Он состоялся на площади у Финляндского вокзала. Участники мероприятия выступали за выборы, которые будут проходить без фальсификаций результатов и устранений политических оппонентов.

Организаторами акции стали оппозиционные депутаты Вишневский, Тихонова, Резник и другие политические активисты. На митинге выступали против нарушений во время голосования и отстаивали право граждан самостоятельно выбирать власть. Некоторые протестующие держали в руках плакаты, выражающие их гражданскую позицию.

Подобные митинги периодически проходят в Петербурге и многих других городах. Отчасти они вызваны общим протестным настроением граждан.