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Новые зоны отдыха для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции»

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80
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Новые зоны отдыха для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции»

Генеральный директор компании «Айра» Юрий Берестов и руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens Наталья Осетрова преподнесли подарок к началу учебного года «Мультицентру социальной и трудовой интеграции» для людей с ограниченными возможностями по здоровью в г. Всеволожск. В обновленной зоне отдыха центра появится интерактивная инсталляция в форме шахмат, а также новые скамейки и фонари.

Торжественная передача новых объектов благоустройства проходила на праздничной линейке, посвященной «Дню знаний» и четвертой годовщине создания центра.

Во время линейки директор и основатель центра Ирина Дрозденко поблагодарила всех, кто верил и помогал проекту на протяжении четырех лет, и заложила новую традицию –73 новых студента принесли торжественную клятву.

«Мультицентр выполняет важную и сложную социальную функцию – осуществляет комплексную подготовку и трудоустройство работников из числа людей с ограниченными возможностями по здоровью. И я готов поддержать инициативу центра и помочь с адаптацией сотрудников на рынке труда, – комментирует генеральный директор компании «Айра» Юрий Берестов, – В конце прошлого года мы уже открыли филиал технопарка в Грозном, где сейчас работают только инвалиды I и II группы по зрению».

Председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин отметил, что Мультицентр является уникальным пилотным проектом, предоставляющим возможность реализовать себя тем, кому в обычных условиях сделать это трудно.

За четыре года работы Мультицентра 503 человека получили документы об образовании, 199 – трудоустроены. Сейчас в центре проводят обучение по 13 специальностям: от швеи и керамиста – до оператора ЭВМ. Все услуги бесплатные.

Среди гостей мероприятия представители власти и бизнеса: заместитель председателя Правительства ЛО по соцвопросам Николай Емельянов, главный Федеральный инспектор по ЛО Татьяна Викторовна Лукаушкина Председателя Общественной палаты Ленинградской области Юрий Васильевич Трусов, Член Совета директоров «Группа ЛСР» Молчанов Андрей Юрьевич и многие другие.

Новые зоны отдыха для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции»

Новые зоны отдыха для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции»

Новые зоны отдыха для «Мультицентра социальной и трудовой интеграции»

Источник: Компания «Айра»
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