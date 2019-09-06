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Открытие новых станций метро переносится

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Беглов продлил сроки открытия новых станций «подземки»

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве должно было состоятся открытие новых станций метро. Однако глава города Александр Беглов принял решение о переносе срока. Эти станции будут открыты на 2 недели позже.

Такое решение вызвано соображениями безопасности. Пока эти станции будут продолжать функционировать в тестовом режиме – без пассажиров. По итогам инспекции, которую Беглов провел лично, у него остались сомнения относительно своевременности открытия станций. Потому после совещания с членами правительства и представителями «подземки» было и принято соответствующее решение, которое можно считать волевым, нестандартным, но правильным. Когда возникают сомнения относительно вопросов безопасности, нужно предпринять дополнительные меры для улучшений данной сферы.

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