На развязке КАД с автодорогой Санкт-Петербург – Матокса на год перекроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ на объекте «Подключение международного автомобильного вокзала в составе транспортно-пересадочного узла «Девяткино» к КАД». 2 Этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД» на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург - Матокса (Мурино) (км 110+579 - км 111+366 внешнего кольца) на год перекроют одну полосу движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что до 15 июня 2020 года уже перекрыта полоса безопасности, первая полоса и введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч по второй, третьей и четвёртой полосам на участке км 29+900 - км 30+600 внутреннего кольца.
Заказчик: ГКУ «Ленавтодор»
Производитель работ: АО «ПО «Возрождение».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.