Людям разрешат работать на дому?

«Питерец.ру» сообщает, что представители ОНФ (Общественного народного фронта) выступили с инициативой относительно изменений в Трудовой кодекс. Активисты предлагают ввести понятие «временной удаленной работы».

Сейчас сотрудники какой-либо компании могут трудиться или в офисе, или удаленно. Совмещать эти два режима деятельности в рамках действующих сегодня норм нельзя. Однако необходимость во временной работе на дому все же возникает. Иногда сотрудники сталкиваются с различными семейными обстоятельствами, при которых лучше подойдет режим удаленной работы. Однако потом эти люди охотно вернулись бы в офис.

Актуальность обозначенной проблемы практически не вызывает сомнений. В целом в предложении ОНФ есть рациональное зерно. Посмотрим, как отреагируют на эту инициативу в Министерстве труда.