Незаконный лагерь

«Питерец.ру» сообщает, что у детского лагеря с дневным пребыванием, действующим на базе танцевальной студии «Академика», возникли проблемы. Роспотребнадзор обнаружил ряд грубых нарушений, из-за чего работа лагеря была временно приостановлена.

Лагерь действовал незаконно: отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии необходимым нормам, работа проходила в помещении нежилого типа. Санитарные требования относительно режима дня, питания и детских помещений были нарушены.

Был составлен протокол о временном прекращении деятельности, а материалы переданы в суд. Родители детей, находящихся в лагере, имеют право потребовать компенсацию за некачественное оказание услуг.