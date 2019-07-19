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Незаконный лагерь

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге временно закрыли лагерь, работающий без необходимого разрешения

«Питерец.ру» сообщает, что у детского лагеря с дневным пребыванием, действующим на базе танцевальной студии «Академика», возникли проблемы. Роспотребнадзор обнаружил ряд грубых нарушений, из-за чего работа лагеря была временно приостановлена.

Лагерь действовал незаконно: отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии необходимым нормам, работа проходила в помещении нежилого типа. Санитарные требования относительно режима дня, питания и детских помещений были нарушены.

Был составлен протокол о временном прекращении деятельности, а материалы переданы в суд. Родители детей, находящихся в лагере, имеют право потребовать компенсацию за некачественное оказание услуг.

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