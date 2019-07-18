Предложение, связанное с Антарктидой

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские депутаты внесли предложение, связанное с открытием Антарктиды. Парламентарии хотят, чтобы день открытия этого материка был внесен в календарь памятных дат.

Напоминаем, что ледяной материк, находящийся на южном полюсе, был открыт 28 января 1820 года российскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. Эти люди сделали очень важное географическое открытие и впервые внесли на карту берега Антарктиды.

Открытие нового материка стало грандиозным событием в истории. Сегодня факт открытия Антарктиды воспринимается несколько обыденно, поскольку уже прошло почти 200 лет с того момента. Однако в предложении депутатов отмечать День открытия Антарктиды есть большая доля логики.