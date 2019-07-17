Беглов распорядился очистить Петербург от мусора

На рабочем совещании в городском правительстве врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал убрать несанкционированные свалки с территории города в течение недели.

Градоначальник отметил, что на его официальную страницу «Вконтакте» регулярно поступают жалобы от горожан о незаконных свалках строительных и других отходов. В правительстве подтвердили, что на данный момент по городу зафиксировано 36 таких свалок, фактически их может оказаться гораздо больше.

Большая часть незаконных свалок представляет собой не вывезенные застройщиком строительные отходы и бытовой мусор. Не так давно на свалку такого рода жаловались жители Полюстрово, где строители оставили горы мусора у ЖК «Город мастеров» и ЖК «Ландыши». Мусор вывезли только после вмешательства врио губернатора. Иногда помойки близ жилых кварталов не только портят эстетический вид, но и несут опасность для здоровья людей. Так рядом с кварталом «Балтийская жемчужина» неизвестные сбросили партию испорченных куриных полуфабрикатов, а ранее пытались сжечь отходы с помощью токсичного горючего с запахом аммиака, от дыма пострадал один человек.

Более того, после закрытия самого крупного в черте города полигона ТБО «Новоселки» некоторые арендаторы земельных участков обустроили свалки на территориях, предназначенных под складские помещения, то есть, попытались незаконно заработать на утилизации мусора. Несколько подобных объектов обнаружили на Малой Балканской, с недобросовестными арендаторами расторгнут договора.

Стоит отметить, что вышеупомянутый полигон «Новоселки» регулярно получал нарекания со стороны природоохранных органов, в частности за работу по лицензии с истекшим сроком. Два года назад, после жалоб горожан и эко-активистов, огромную свалку закрыли на рекультивацию. Однако полигон все еще представляет опасность для окружающей среды: внутри скапливаются токсичные свалочные газы, которые отравляют воздух над ближайшими жилмассивами, также имеется риск возгорания или взрыва. Для минимизации вредного влияния свалки требуется постройка станции активной дегазации.

По итогам совещания действующий глава города заявил, что ответственность за чистоту каждого участка несет его собственник. Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко выявить и ликвидировать все нелегальные свалки, а нерадивых собственников привлечь к административной ответственности. Через неделю врио губернатора лично проверит, как выполнено его поручение.

В свою очередь вице-губернатор заявил , что на ликвидацию незаконных свалок город уже потратил порядка 1 миллион рублей, которые могли бы пойти на благоустройство. В связи с этим предложено ужесточить наказание за незаконный сброс мусора.