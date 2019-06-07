На Большом Обуховском мосту на полгода введено ограничение для грузового транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на км 57 внутреннего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на Большом Обуховском мосту через реку Нева (вантовый мост) введено ограничение для движения грузовых транспортных средств по первой и второй полосам.

В результате планового осмотра состояния деформационного шва были выявлены дефекты, требующие немедленного устранения.

В период 27 по 30 апреля 2019 года в ночное время суток производились работы по восстановлению отдельных элементов конструкции деформационного шва с перекрытием полосы безопасности, первой и второй полосы движения.

«Для снижения динамических нагрузок на повреждённые конструкции деформационного шва на опоре №13, на Вантовом мосту введено ограничение для движения грузовых транспортных средств по первой и второй полосам и ограничение скоростного режима до 70 км/ч по всем четырём полосам. Данное ограничение введено до полной замены шва намеченной на сентябрь-ноябрь 2019 года. В настоящее время и до его замены представителями эксплуатирующей организации будет осуществляться постоянный мониторинг технического состояния деформационного шва» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Информация об ограничении для движения грузовых транспортных средств по первой и второй полосам выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 70 км/ч.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.