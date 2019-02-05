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Петербуржские детские сады нарушают права детей-инвалидов

0
77
Опубликовал: demidov
0
Фото:
VK.COM
В трех детских садах в Кронштадтском районе Петербурга не предусмотрены условия для детей с ограниченными возможностями.

Большое количество маленьких петербуржцев сейчас ждут очереди в свое первое образовательное учреждение. Однако как показывает практика, получить место в детском саду – это только полдела, второй вопрос, насколько комфортно будет ребенку там.
Как выяснилось, в трех детских садах Кронштадтского района пандусы при входе в учреждение не соответствуют нормативным требованиям. Покрытия лестниц и полов на объектах не противоскользящие, а вдоль лестниц и вовсе отсутствуют поручни. Прокуратура уже возбудила дела об административном правонарушении в отношении руководства детских учреждений по статье «уклонение от обеспечения условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры – образовательным учреждениям». Руководителям в свою очередь необходимо в срочном порядке устранить все имеющиеся нарушения.
Что касается очередей в образовательные учреждения, то они образовываются нередко по причине незавершенного строительства. На днях врио губернатора Александр Беглов отправился в Красногвардейский район и решил проконтролировать строящийся детский сад на Пискаревском проспекте, недалеко от ЖК «Новая Охта». По его словам, дошкольное учреждение должно быть готово уже летом. При этом стоит отметить, что разрешение на строительство застройщик получил еще в 2015 году, однако из-за смены подрядчиков детский сад до сих пор не ввели в эксплуатацию.
Долгое строительство губернатор отметил и в школе на Муринской дороге. Ее строительство началось еще весной 2016 года. Сдать объект к осени 2017 года не получилось – только откладывали сроки.
Проблемы есть не только на стадии строительства школ и детских садов. Множество нарушений выявлено и внутри учреждений. Основная проблема – это плохое питание и антисанитария. Не так давно органы контроля в Петербурге обнаружили крупный картельный сговор на рынке социального питания. Компании обманным путем получали крупные госконтракты на поставку продовольствия в детские сады и школы, а детей потом кормили некачественными продуктами.
Несоблюдение санитарных норм также пагубно отражается и на здоровье детей. В детском саду Невского района в постели ребят были обнаружены блохи и мухи. Как оказалось, детское постельное белье не проходило необходимую санитарную обработку, а в туалете были перебои с подачей воды.
В каком следующем образовательном учреждении обнаружатся проблемы – неизвестно. Однако быть готовым к новым нарушениям необходимо всем, а родителям – по возможности контролировать условия пребывания детей в школах и детских садах.

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