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Экоактивисты призывают отказаться от массового запуска шаров в День снятия блокады Петербурга

0
76
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Экоактивисты призывают отказаться от массового запуска шаров в День снятия блокады Петербурга

Активисты Межрегиональной общественной организации «Мусора.Больше.Нет» Спб и ЛО призывают организаторов акции «Блокадный свет» отказаться от запуска 1800 воздушных шаров. Акцию планируют провести 27 января в День снятия блокады Ленинграда на территории Петропавловской крепости. Общественники направили письма с просьбой отказаться от этой идеи всем организаторам акции: БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, студенческому объединению «BSTULife», дирекции Петропавловской крепости, Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Студенческому Совета Петербурга.

«Считаю запуск воздушных шаров на массовых меропрятиях Петербурга и России устаревшей и опасной традицией, от которой давно пора отказаться, — отметила координатор проектов «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко. — Шары могут оказаться смертельными дляя животных, которые их проглотят или запутаются в веревках, также это замусоривает территорию. А запуск 1800 шаров в День снятия блокады не почтит память защитников Ленинграда, а наоборот, осквернит: вместо того, чтобы беречь наш город-герой, мы загрязняем его одноразовым мусором».

После падения на землю или в воду латексные оболочки и полиэтиленовые веревки шаров выделяют токсичные вещества. Рыбы и млекопитающие зачастую принимают шары за какую-то пищу и заглатывают, что становится для них смертельным. В веревках от шаров легко могут запутаться птицы, что тоже для них смертельно. Кроме этого, шары в лучшем случае разлагаются не менее пяти лет, таким образом загрязняя наш город на долгое время, ведь шары эти после запуска никто не будет собирать. Они могут улететь в леса, парки, на природные территории, запутаться в проводах, попасть в канализационные системы. В Якутске в 2018 году шарик с лентой закоротил высоковольтные провода и оставил город без света. В 2018 году экологи проводили мониторинг пластикового загрязнения на Курской косе, кусочки латекса и лента от шаров попали в топ-10 главных загрязнителей.
В начале 2018 года Комитет по культуре Ленобласти выпустил распоряжение об отказе от одноразового пластика на массовых мероприятиях, последовав примеру стран Европы: greenpeace.ru/news/2018/09/21/lenoblast-stala-pervym-v-rossii-regionom-otkazavshimsja-ot-odnorazovogo-plastika/. Полагаю, что Петербург также может подхватить данную инициативу. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин также поддерживает идею ограничения запуска шаров на массовых мероприятиях. www.mnr.gov.ru/press/news/glava_minprirody_rossii_dmitriy_kobylkin_podderzhal_prizyv_rabotnikov_zapovednogo_dela_ob_ogranichen/?special_version=Y
Активисты предложили на будущее более экологичные альтернативы: танцевальные и песенные флешмобы, шоу мыльных пузырей, запуск многоразовых воздушных змеев с последующим возвращением его хозяину, зажжение свечей. А еще лучше полезные добрые дела — очистка и приведение в порядок памятников, экскурсии для школьников и желающих граждан по памятным местам.

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