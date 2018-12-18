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» » В Пулково провели ветеринарный контроль 4 пауков

В Пулково провели ветеринарный контроль 4 пауков

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48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
В грузовом терминале петербургского аэропорта провели ветеринарный контроль 4 ядовитых пауков

В пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала аэропорта «Пулково» сотрудниками территориального Управления Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль 4 пауков-птицеедов.

Ядовитые пауки прошли предполетный досмотр перед отправкой в Магадан в адрес индивидуального предпринимателя.

Инспекторы Управления Россельхознадзора провели визуальный осмотр пауков, находящихся в специальных террариумах, и документарный контроль, в ходе которого нарушений ветеринарного законодательства не выявлено. Состояние животных удовлетворительное, их перемещение осуществлялось в сопровождении ветеринарного свидетельства формы № 1, что соответствует действующим требованиям законодательства.

Источник: Россельхознадзор
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