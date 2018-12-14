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» » В национальном рейтинге востребованности инженерных вузов РФ ПГУПС занял 7 место

В национальном рейтинге востребованности инженерных вузов РФ ПГУПС занял 7 место

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Опубликовал: NewsOnline
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Фото:
c.radikal.ru
В рейтинге востребованности инженерных вузов РФ позиции укрепил ПГУПС

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I занял 7-ю позицию в рейтинге востребованности инженерных вузов России по версии «РИА Новости». Национальный рейтинг вузов РФ показывает их востребованность со стороны российской экономики.
ПГУПС улучшил свою позицию по сравнению с 2017 годом – тогда Университет занял в национальном рейтинге востребованности 9-е место.
В 2018 году в исследование были включены 444 вуза. Оценка проводилась по следующим показателям: цитирование трудов сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а также доля выпускников, получивших направление на работу.
В рейтинг вошли государственные, муниципальные и частные вузы, среди которых 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных вузов, 68 гуманитарных, 59 из сферы управления и 48 медицинских.
По данным рейтинга, ПГУПС, заняв седьмую позицию в категории инженерных вузов, стал лидером среди высших учебных заведений инженерного профиля в Санкт-Петербурге, а также среди транспортных вузов России. Сибирский государственный университет путей сообщения занял в рейтинге 22-ю позицию, а Российский университет транспорта (МИИТ) – 34-ю.

Источник: vid1.ria.ru
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