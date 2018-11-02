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В Петербурге может появиться социальная карта студента

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
assembly.spb.ru
В Петербурге может появиться социальная карта студента

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга намерены обратиться к врио губернатора Александру Беглову с предложением внедрить в городе социальную карту студента. Соответствующий проект постановления был единогласно одобрен на заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 2 ноября.

Как отмечает один из авторов документа Денис Четырбок, инициатива, направленная на поддержку петербургских студентов, разрабатывалась по предложению Молодежного парламента Кировского района. В качестве примера реализации подобного проекта депутат приводит Москву, где социальная карта студента уже несколько лет успешно используется одновременно как удостоверение личности, средство получения различных льгот и способ оплаты.

Если в Смольном такую инициативу поддержат, то держатели «студенческой карты» смогут по ней получать льготы при проезде в общественном транспорте и посещении городских музеев, скидки при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах, записываться на прием к врачу. Предполагается, что оформить карту сможет любой студент, который проживает в Петербурге и обучается по очной форме в высшем учебном заведении.

Денис Четырбок уверен: использование социальной карты станет дополнительной мерой поддержки студентов Петербурга – города, который всегда славился образовательными учреждениями и продолжает оставаться центром российского студенчества.

Добавим, что в вузах Петербурга обучаются свыше 300 тысяч студентов. В 2017 году прием на программы высшего образования превысил 90 тысяч человек. С 2002 по 2016 год доля иногородних студентов увеличилась с 38% до 68,5%, а в 2017 году и вовсе превысила 69%.

Источник: Комитет по законодательству
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