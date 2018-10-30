Отключение фонтанов

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня состоится отключение последних работающих фонтанов. Многие эти комплексы уже готовы к холодному периоду. «Водоканал» осуществляет подготовку данных сооружений к зиме.

Чтобы фонтаны и фонтанные комплексы сохранили свою работоспособность, они должны пройти период консервации. Ведь действие низких температур оказывает негативное влияние на эти сооружения, если не предпринять необходимые защитные меры.

Все работы по отключению и консервации фонтанов будут произведены до конца октября. После окончания холодов они снова будут включены. Тогда фонтаны продолжат радовать петербуржцев и гостей города своей красотой. Весной снова можно будет наслаждаться их великолепием.