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» » Снова свалки

Снова свалки

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
47news.ru
В деревне Клённо найдено три свалки с отходами

Наличие свалок – одна из серьезных проблем Ленобласти. Власти ведут борьбу с этим негативным явлением, однако результат оставляет желать лучшего. Свалки все равно остаются. Периодически их находят в разных местах области.

«Питерец.ру» сообщает, что в деревне Клённо Кингисеппского района было обнаружено три свалки, которые заметили дачники. На обочине дороги валяется строительный мусор, пластиковые бутылки, мешки, ненужная мебель. Протяженность каждой такой свалки составляет 30 метров.

Представители администрации поселения заявили, что сбором и утилизацией отходов на территории деревни занимается компания «Экорос». В компании же заявили, что для уборки мусора необходима заявка от муниципалитета.
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