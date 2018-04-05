Борьба с курением

Власти города и страны продолжают политику борьбы с курением. В этом направлении уже сделано многое. Однако продолжают приниматься новые законы, согласно которым ограничительные меры еще больше усиливаются.

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы приняли закон, предполагающий штраф за курение в коридорах и на лестничных клетках коммуналок и общежитий. Раньше такое курение не запрещалось, если соседи не были против.

Новый закон предполагает штраф в размере 500-1500 рублей. Однако некоторые депутаты считают, что привлечь таких курильщиков к ответственности будет довольно сложно. Ведь для фиксации нарушения необходимо будет привлекать представителя комитета законности Смольного.