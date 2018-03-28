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Отчаянные петербургские рыбаки

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
piter-news.net
Рыбаки продолжают выходить на лед, пренебрегая запретом МЧС

«Питерец.ру» напоминает, что в настоящий момент запрещено выходить на лед водных объектов Петербурга и Ленобласти. Такое поведение может быть опасным для жизни.

Однако рыбаки – это народ отчаянный, который ничего не боится. Потому эти люди пренебрегают запретом МЧС и продолжают выходить на лед Финского залива. Фанаты зимней рыбалки относятся к ограничениям и запретам с банальной насмешкой. Некоторые смельчаки даже идут пешком по несколько километров до корабельного фарватера.

Таких рыбаков не останавливают штрафы (от 2 до 5 тыс. рублей) и перспектива в любой момент оказаться подо льдом. В настоящий момент спасатели совершают рейды по акваториям города и заставляют рыбаков сматывать удочки. 

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