Отчаянные петербургские рыбаки

«Питерец.ру» напоминает, что в настоящий момент запрещено выходить на лед водных объектов Петербурга и Ленобласти. Такое поведение может быть опасным для жизни.

Однако рыбаки – это народ отчаянный, который ничего не боится. Потому эти люди пренебрегают запретом МЧС и продолжают выходить на лед Финского залива. Фанаты зимней рыбалки относятся к ограничениям и запретам с банальной насмешкой. Некоторые смельчаки даже идут пешком по несколько километров до корабельного фарватера.

Таких рыбаков не останавливают штрафы (от 2 до 5 тыс. рублей) и перспектива в любой момент оказаться подо льдом. В настоящий момент спасатели совершают рейды по акваториям города и заставляют рыбаков сматывать удочки.