ента новостей

00:20
Шипачёв уже в «СКА – Неве». Дальше – Череповец?
23:40
СКА проиграл «Йокериту» послеолимпийский матч
22:38
В Петербурге набирает обороты флешмоб #пенанаусах
14:18
В Московском районе лжегазовики обокрали пожилую женщину
14:12
Задержан педофил совершивший развратные действия в вагоне метро
11:42
«Модернизм в Париже: взгляд из России.1900-1920-е годы»
11:38
В Выборгском районе из салона иномарки похитили крупную сумму денег
07:34
Снова карантин
20:17
Вадим Шипачёв сыграл на победной Олимпиаде всего 16 минут
13:05
В Красносельском районе задержан автоугонщик
11:14
Боец ММА из Петербурга на турнире Russian Cagefighting Championship
11:03
В ДК им. Горького выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
10:57
В Красносельском районе напали на таксиста
10:51
Спектакль «Жестокие игры»
10:45
В Ленобласти застрелился пожилой мужчина
08:27
Вспомнили Немцова
13:41
Никита Гусев – герой Олимпийского финала
23:20
Олимпиада: драма Евгении Медведевой
15:51
Олимпиада: Францоуз не стал для чехов вторым Гашеком
08:32
Бездомных собак трогать не будут
23:58
«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы
13:57
Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»
12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
12:03
На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи
11:55
Разбойное нападение в жилом комплексе на Московском шоссе
06:55
Первый рекламный совет
00:33
ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
15:48
Чехия – серьёзный соперник по хоккейному полуфиналу Олимпиады
13:09
Фестиваль света в Царском Селе
13:04
В Ленобласти нашли висельника
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге набирает обороты флешмоб #пенанаусах

В Петербурге набирает обороты флешмоб #пенанаусах

0
58
Автор: NewsOnline
+2
Фото:
vk.com
В канун главного мужского праздника – 23 февраля самые яркие усатые Петербуржцы приняли участие во флешмобе #пеннаусах.

В канун главного мужского праздника – 23 февраля самые яркие усатые петербуржцы приняли участие во флешмобе #пеннаусах. Цель флешмоба – показать правдивую мужскую красоту. Ведь нет ничего более естественного, чем #пенанаусах, которая остается после первого глотка. Отбросив всякие условности, 15 героев были запечатлены в провокационной фотосессии, результат которой можно найти в Instagram по тегу #пенанаусах.
Среди главных героев замечены: один из главных фуди Петербурга, продюсер фестиваля «О, да! Еда!» Артем Балаев, совладелец бара El Copitas Николай Киселев, ресторатор и знаток мужских удовольствий Роман Рэдман, совладелец рюмочной «Рядом» и кафе-бара «Скотный двор», бартендер Александр Болтян.
Также в ироничной фотосессии приняли участие бармен Gin Tonic Bar Илья «Дали» Рассолов, шеф-повар ресторана «Банщики» Стас Левохо, музыкант и участник группы «П.Т.В.П.» Антон Бендер, теле- и радиоведущий Александр Малич, основатель ILLUMINARIUM 3000 Юрий Пелин, блогеры Юрий Кузнецов и Евгений Лысый, модель Сергей Ворон, бренд-шеф ресторана Hitch Илья Бурнасов.
Легкость, с которой известные усачи согласились включиться в акцию, подтверждает, что наличие усов – это не просто дань моде, а состояние души. Как рассказывает один из участников флешмоба, бармен GIN TONIC BAR Илья Рассолов, он уже на протяжении пяти лет методично отращивает, ухаживает и закручивает свои усы «Дали». Такие усы, говорит бармен, причиняют некоторый дискомфорт. «С пивом всё замечательно, а вот капучино я пить перестал, потому что возникало не самое приятное ощущение. Пиво - вообще отлично, а у капучино – немного другая пена. Пивной пене усы даже немного помогают развиваться: при контакте с усами лопаются пузыри, и получается интересный эффект», - рассказывает обладатель усов «Дали».
Показать свои усы широкой общественности в рамках флэшмоба #пенанаусах можно до 7 марта. Условия достаточно просты: надо выложить в Instagram фото с пеной на усах или фото в одном из пабов Italy Group (Waterloo, Bruxelles, Gent, Brugge), сопроводив его хештегом #пенанаусах. Участники флэшмоба поборются за стратегический запас любимого бельгийского пенного в количестве 50 литров.
Воспользоваться призом можно будет в бельгийских гастрономических пабах - Brugge, Gent, Waterloo и Bruxelles. Подробности акции можно найти на сайте italy-group.ru.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

18-10-2017, 17:01
Массовый петербургский флешмоб на Фестивале в Сочи
22-12-2016, 06:51
Флешмоб на Дворцовой площади
15-12-2016, 08:27
Петербуржцы попали в Книгу рекордов
24-08-2015, 07:49
Яркий флешмоб у медного всадника в честь празднования Дня государственного флага
18-05-2015, 09:30
«Радужный» флешмоб и конфеты с головой Милонова
9-12-2013, 13:37
«ГрузовичкоФ» набирает обороты и новый персонал

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
189
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
258
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
366
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
305
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
Наверх