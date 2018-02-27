В Петербурге набирает обороты флешмоб #пенанаусах

В канун главного мужского праздника – 23 февраля самые яркие усатые петербуржцы приняли участие во флешмобе #пеннаусах. Цель флешмоба – показать правдивую мужскую красоту. Ведь нет ничего более естественного, чем #пенанаусах, которая остается после первого глотка. Отбросив всякие условности, 15 героев были запечатлены в провокационной фотосессии, результат которой можно найти в Instagram по тегу #пенанаусах.

Среди главных героев замечены: один из главных фуди Петербурга, продюсер фестиваля «О, да! Еда!» Артем Балаев, совладелец бара El Copitas Николай Киселев, ресторатор и знаток мужских удовольствий Роман Рэдман, совладелец рюмочной «Рядом» и кафе-бара «Скотный двор», бартендер Александр Болтян.

Также в ироничной фотосессии приняли участие бармен Gin Tonic Bar Илья «Дали» Рассолов, шеф-повар ресторана «Банщики» Стас Левохо, музыкант и участник группы «П.Т.В.П.» Антон Бендер, теле- и радиоведущий Александр Малич, основатель ILLUMINARIUM 3000 Юрий Пелин, блогеры Юрий Кузнецов и Евгений Лысый, модель Сергей Ворон, бренд-шеф ресторана Hitch Илья Бурнасов.

Легкость, с которой известные усачи согласились включиться в акцию, подтверждает, что наличие усов – это не просто дань моде, а состояние души. Как рассказывает один из участников флешмоба, бармен GIN TONIC BAR Илья Рассолов, он уже на протяжении пяти лет методично отращивает, ухаживает и закручивает свои усы «Дали». Такие усы, говорит бармен, причиняют некоторый дискомфорт. «С пивом всё замечательно, а вот капучино я пить перестал, потому что возникало не самое приятное ощущение. Пиво - вообще отлично, а у капучино – немного другая пена. Пивной пене усы даже немного помогают развиваться: при контакте с усами лопаются пузыри, и получается интересный эффект», - рассказывает обладатель усов «Дали».

Показать свои усы широкой общественности в рамках флэшмоба #пенанаусах можно до 7 марта. Условия достаточно просты: надо выложить в Instagram фото с пеной на усах или фото в одном из пабов Italy Group (Waterloo, Bruxelles, Gent, Brugge), сопроводив его хештегом #пенанаусах. Участники флэшмоба поборются за стратегический запас любимого бельгийского пенного в количестве 50 литров.

Воспользоваться призом можно будет в бельгийских гастрономических пабах - Brugge, Gent, Waterloo и Bruxelles. Подробности акции можно найти на сайте italy-group.ru .



