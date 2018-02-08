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» » Общественники предложили создать при МВД отряды волонтеров безопасности

Общественники предложили создать при МВД отряды волонтеров безопасности

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
gtrk-saratov.ru
Общественное движение «За безопасность» обратилось в Министерство внутренних дел с предложением создать при ведомстве отряды волонтеров

Общественное движение «За безопасность» обратилось в Министерство внутренних дел с предложением создать при ведомстве отряды волонтеров безопасности.

Такие отряды, по мнению экспертов по безопасности, могли бы помогать полиции и Росгвардии во время массовых и специальных мероприятий с повышенным уровнем безопасности.

«В России набирает силу добровольческое движение, молодежь стремиться помогать своей стране, поэтому, на наш взгляд, волонтеры безопасности могли бы помочь полиции во время массовых мероприятий, например, футбольных матчей, международных саммитов и форумов, где необходимо соблюдать повышенный уровень безопасности», - прокомментировал инициативу руководитель общественного движения «За безопасность».

Сегодня полицейские, а также Росгвардия, вынуждены для помощи в обеспечении общественного порядка привлекать дружинников и сотрудников частных охранных предприятий, кроме того, нередко на фактически постовую службу мобилизуют оперативных сотрудников, тем самым отвлекая их от предотвращения и раскрытия уголовных преступлений и административных проступков.

«Мы предлагаем создать не очередную общественную организацию или дружину при муниципалитете, волонтеры безопасности, по нашему мнению, должны стать внештатными сотрудниками МВД, в частности, Росгвардии, прежде пройти специальное обучение, получить навыки обращение с оружием и спецсредствами, а также хорошо ориентироваться в законодательстве», - отметил Дмитрий Курдесов.

В движении «За безопасность» полагают, что волонтеры безопасности до, во время и после проведения международных мероприятий - Международного юридического форума, Чемпионата мира по футболу, Международного экономического форума и т.д. - могли бы патрулировать основные улицы города, нести дежурство на стратегических объектах города, помогать участковым уполномоченным.

«Служба в отрядах волонтеров безопасности при МВД поможет молодых людям изнутри узнать все о службе в правоохранительных органах, а также получить бесплатно специальное образование, и дальше, по желанию, связать свою жизнь с полицией или Росгвардией на профессиональной основе», - добавил Курдесов.
Источник: Движения «За безопасность»
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