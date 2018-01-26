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Забота о людях с нарушенным интеллектом

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
piter-news.net
Открылся центр реабилитации для людей с нарушениями умственного развития

«Питерец.ру» сообщает, что в Пушкинском районе начал работу реабилитационный центр, рассчитанный на работу с людьми с проблемами интеллектуального развития. Он будет находиться в бывшем здании столовой.

В помещении сделали ремонт, переоборудовав его для проведения занятий с людьми. Теперь здесь будет находиться 5 кабинетов. Для удобства колясочников полы в центре сделаны идеально ровными. Руководство центра позаботилось и о слабовидящих – для них установлены специальные указатели со шрифтом Брайля.

Каждый год центр сможет принимать по 15 человек в возрасте от 18 лет, которые будут учиться обыкновенным бытовым вещам. Им покажут, как выполнять простую работу по дому. Предусмотрены различные мастер-классы.
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