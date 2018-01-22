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» » Ледовый каток в МЕГА ПАРКЕ

Ледовый каток в МЕГА ПАРКЕ

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
MEGA.ru
Ледовый каток в МЕГА ПАРКЕ: тематические заезды и ночные катания

В январе в МЕГА ПАРКЕ у МЕГИ Дыбенко начал работу открытый каток для семейного отдыха, который летом превратится в полноценный роллердром. Уже сейчас гостям парка доступны дневные и ночные катания, индивидуальные уроки с инструктором, а также тематические заезды и бесплатные мастер-классы.

12 января в МЕГА ПАРКЕ, расположенном рядом с торговым центром МЕГА Дыбенко, появился новый современный каток площадью 860м2 для активного семейного отдыха. Ежедневно гостей парка ждут массовые катания c 12:00 до 21:00 и ночные сеансы по пятницам и субботам. Также в выходные дни здесь будут проходить тематические заезды, бесплатные занятия по фигурному катанию и спортивные мастер-классы. Стоимость часового сеанса катания составит 200р. для взрослого и 100р. для ребенка.

Для тех, кто только встал на лед или решил улучшить свою технику, на катке в МЕГА ПАРКЕ работают индивидуальные инструкторы. Не стоит беспокоиться и тем, у кого нет собственных коньков или защитной экипировки. На территории катка находится пункт проката со всем необходимым инвентарем, а также обогреваемая раздевалка с ячейками для хранения вещей и уютное кафе. Гости со своими коньками могут воспользоваться услугами по их заточке прямо на месте. В стоимость аренды коньков входят шкафчик для хранения, пользование раздевалкой и одноразовые носочки.

МЕГА ПАРК - это пространство у МЕГИ Дыбенко площадью 90 000 м2 для активного и свободного отдыха всей семьей. В парке доступны детские площадки, зоны для концертов и фестивалей, а также фуд-зона. МЕГА ПАРК был открыт в июне 2018 года, и за это время он стал центром притяжения не только гостей торгового центра, но и жителей Кудрово и других близлежащих районов.

Приходите за зимним настроением и активным отдыхом в МЕГА ПАРК! До встречи на льду!
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