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» » Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора

Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора

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Автор: miron
0
Фото:
vk.com
Соглашение Санкт-Петербурга с Ленинградской областью по вопросам обращения с отходами было утверждено на законодательном собрании.

В соответствии с договоренностью, город на Неве теперь имеет возможность вывозить за свои пределы около миллиона тонн бытовых отходов.

«Всего в Петербурге, по подсчетам экспертов, ежегодно образуется около 1,7 миллиона тонн коммунальных отходов», - рассказал председатель Комитета по законодательству Денис Четырбок.

По его словам, соглашение необходимо для того, чтобы единый оператор имел возможность работать не только на территории города, но и области, где сосредоточено большое количество полигонов. Поправки в Экологический кодекс Петербурга, принятые законодательным собранием в третьем чтении, наделяют правительство новыми полномочиями в вопросе ликвидации накопленного мусора. В частности, по требованию общественности Смольный должен осуществлять экологические экспертизы, а также контролировать как малые объекты скопления бытовых отходов, так и глобальные – свалки.
Последнее уже давно стало злободневной темой для многих петербуржцев. Полигон «Новоселки» не один год отравляет воздух жителям Приморского, Выборгского и Курортного районов. В настоящий момент он закрыт, сейчас на полигоне идет процесс рекультивации. По словам губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, в следующем году на восстановительные работы будет потрачено 153 миллиона рублей. По его предварительным прогнозам, процесс рекультивации «Новоселок» займет порядка шести лет. Технический этап работы предполагает компост для свалки из обезвреженного коммунального мусора. Затем будет произведен биологический этап, на котором полигон засеют травой.
Петербург сможет вывозить тонны бытового мусора
Кроме того, в будущем планируется строительство станции дегазации, а также нескольких мусороперерабатывающих заводов. Однако эта идея чересчур беспокоит жителей, которые опасаются, что мусор станут попросту сжигать. Тогда проблема примет еще более серьезный масштаб.
Напомним, что решение проблемы мусорного полигона «Новоселки» сдвинулось с мертвой точки благодаря пристальному вниманию президента Российской Федерации Владимира Путина. Летом вопрос устранения свалки поднимался на встрече президента с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
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