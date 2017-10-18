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» » Массовый петербургский флешмоб на Фестивале в Сочи

Массовый петербургский флешмоб на Фестивале в Сочи

0
43
Автор: Питерец
0
Фото:
vk.com
Делегация Санкт-Петербурга решила занести себя в историю XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Делегация Санкт-Петербурга решила занести себя в историю XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, устроив массовый танцевальный флэшмоб на ступенях ледового дворца «Большой» в Сочи.

Активисты рассказали, что идея собраться вместе и провести акцию возникла не случайно. Во-первых, Петербург считается культурной столицей, поэтому надо было доказать всему миру, что в этом городе действительно живет творческая и активная молодежь. Во-вторых, делегация города Неве является одной из многочисленных (500 участников и 150 волонтеров), а это не должно оставаться незамеченным.

«Мы решили позажигать, зарядить окружающих оптимизмом и неугомонной энергией Санкт-Петербурга. Мы все очень счастливы, что оказались на фестивале. Мы гуляем, а рядом идет молодежь из других стран – это вызывает невероятные эмоции, чувство радости. Хочется со всеми общаться, всем улыбаться, потому что понимаешь, что вокруг тебя весь мир! Это уникальное событие, которое будешь помнить всю жизнь», - рассказала Валерия Новикова, представительница делегации Санкт-Петербурга.

В организации акции приняли участие представители известного танцевального коллектива «Эксклюзив». В массовом танцевальном флешмобе поучаствовала и председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина.
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