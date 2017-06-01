Пособие для молодых мам

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве наблюдается динамика роста населения. Например, по сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился примерно на 10%. В настоящий момент в Петербурге проживает более 5 млн. 300 тыс. человек.

Городские власти намерены предпринимать необходимые меры, чтобы рост населения продолжался. Парламентарии решили увеличить размер единовременного пособия для молодых женщин, рождающих первого ребенка. Речь идет о мамах 20-24 лет и сумме в 50 тыс. руб.

Соответствующий проект был внесен в ЗакС по инициативе губернатора. Депутаты приняли этот закон единогласно. Первые увеличенные пособия начнут выплачивать с начала следующего года. Целью нового закона является стремление властей переломить тенденцию, при которой молодая женщина сначала думает о карьере, а потом – о рождении детей.