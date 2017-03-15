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» » Марка с изображением Михайловского замка вышла в почтовое обращение

Марка с изображением Михайловского замка вышла в почтовое обращение

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
russianpost.ru
15 марта в рамках выпуска по программе «Европа» в почтовое обращение вышла марка с изображением Михайловского замка

15 марта в рамках выпуска по программе «Европа» в почтовое обращение вышла марка с изображением Михайловского замка. Марка размером 42х30 мм, номиналом 24 рубля, изданная тиражом 420 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице 26, в Москве и 190000 на Почтамтской улице, 9А в Санкт-Петербурге . Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическу ю ценность для коллекционеров всего мира.

Михайловский замок — это бывший императорский дворец в центре Санкт-Петербурга , крупнейший архитектурный памятник XVIII-XIX веков. Здание было построено на воде по заказу императора Павла I в 1797–1801 годы. Проект был выполнен архитектором В.И. Баженовым, строительством руководил архитектор В. Бренна.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 296 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
Источник: Почтв России
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