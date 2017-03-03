О введении временных ограничений движения

ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" информирует владельцев транспортных средств, грузоперевозчиков, что на основании Приказа Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам», планируется введение сезонных ограничений на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее КАД) проходящей по территории Ленинградской области и города Санкт-Петербург вызванных превышением допустимых температур воздуха.
В настоящее время проект приказа находится в Минэкономразвития России на заключении об оценке регулирующего воздействия. По итогам заключения Минэкономразвития России и урегулировании разногласий (при их наличии), приказ подлежит направлению в Минюст России. В случае государственной регистрации приказ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. Ознакомиться с проектом приказа можно на сайте Росавтодора в разделе «Стартовая страница/Грузоперевозчикам/Ограничения движения в весенний и летний периоды», а также на сайте: www.regulaition.gov (ID проекта приказа: 02/08/01-17/00061026).