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» » О введении временных ограничений движения

О введении временных ограничений движения

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
caravan.kz
ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" информирует о проекте приказа Федерального дорожного агентства «О введении временных ограничений движения».

ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" информирует владельцев транспортных средств, грузоперевозчиков, что на основании Приказа Минтранса РФ от 12 августа 2011 г. № 211 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам», планируется введение сезонных ограничений на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее КАД) проходящей по территории Ленинградской области и города Санкт-Петербург вызванных превышением допустимых температур воздуха.

«Проект приказа в части летнего ограничения распространяется только на тяжеловесные транспортные средства (превышающие по осевым нагрузкам допустимые значения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации № 272), осуществляющие движение в дневное время по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием, при значениях температуры воздуха свыше 32°C. В те дни, когда температура воздуха превышает 32°C, тяжеловесные транспортные средства могут осуществлять движение по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 22:00 до 10:00»- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский. 

В настоящее время проект приказа находится в Минэкономразвития России на заключении об оценке регулирующего воздействия. По итогам заключения Минэкономразвития России и урегулировании разногласий (при их наличии), приказ подлежит направлению в Минюст России. В случае государственной регистрации приказ вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования. Ознакомиться с проектом приказа можно на сайте Росавтодора в разделе «Стартовая страница/Грузоперевозчикам/Ограничения движения в весенний и летний периоды», а также на сайте: www.regulaition.gov (ID проекта приказа: 02/08/01-17/00061026).

«Необходимо подчеркнуть, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется весеннее и летнее ограничения движения, вводимые на федеральной сети дорог» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург»
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