Петербург возглавил рейтинг регионов

Федеральное агентство по делам молодежи подготовило итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику, за 2016 год. Список возглавил Санкт-Петербург, набрав 84 балла.
Конечно, очень важна команда единомышленников, и сегодня главным требованием ко всем сотрудникам является ответственность и стремление выполнить свою работу максимально качественно. Важно, что сейчас в нашей команде вместе работают люди, которые стояли у истоков создания Комитета, и вчерашние студенты. Мы бережно храним традиции и реализуем смелые современные проекты, держим руку на пульсе, так сказать.
Санкт-Петербург был и остается центром притяжения талантливой молодежи, студенческой столицей России. Мы стараемся привлечь большое количество ребят в наши мероприятия, усиливаем образовательные программы, советуемся с молодыми специалистами, студентами, старшеклассниками в вопросах, которые им интересны, ищем новые форматы.
Разумеется, мы не остановимся на достигнутом. 84 балла – это только начало. На этот год запланировано много интересных проектов, и я уверена, что петербургская молодежь продолжит громко заявлять о себе на всероссийских и международных форумах, побеждать в мировых конкурсах и олимпиадах. Посмотрите на ребят, кто приезжает к нам на мероприятия - это думающие смелые молодые лидеры, увлеченные молодые ученые, талантливые юные художники и поэты, патриоты своей страны и города. Мы можем быть уверены в светлом будущем нашей страны, так как уверены в современной молодежи», - рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина.
Деятельность профильных региональных структур оценивалась по совокупности критериев эффективности их работы в рамках 16 ключевых направлений государственной молодёжной политики.
С 2017 года вводится новая методика расчёта годового рейтинга федеральных округов. Она будет строиться на основе определения среднего арифметического значения промежуточных результатов рейтинга регионов. Такой подход, по словам авторов проекта, позволит «сформировать в дальнейшем более объективную оценку работы регионов».