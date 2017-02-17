Петербург возглавил рейтинг регионов

Федеральное агентство по делам молодежи подготовило итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодёжную политику, за 2016 год. Список возглавил Санкт-Петербург, набрав 84 балла.

«То, что Санкт-Петербург сегодня - на первом месте по реализации молодежной политики – лучшая оценка нашей работы. В прошлом году был впервые опубликован рейтинг регионов, реализующих молодежную политику, и Петербург оказался на пятом месте, а сегодня мы возглавляем рейтинг из 85 субъектов – это, безусловно, позитивный результат.

Конечно, очень важна команда единомышленников, и сегодня главным требованием ко всем сотрудникам является ответственность и стремление выполнить свою работу максимально качественно. Важно, что сейчас в нашей команде вместе работают люди, которые стояли у истоков создания Комитета, и вчерашние студенты. Мы бережно храним традиции и реализуем смелые современные проекты, держим руку на пульсе, так сказать.

Санкт-Петербург был и остается центром притяжения талантливой молодежи, студенческой столицей России. Мы стараемся привлечь большое количество ребят в наши мероприятия, усиливаем образовательные программы, советуемся с молодыми специалистами, студентами, старшеклассниками в вопросах, которые им интересны, ищем новые форматы.

Разумеется, мы не остановимся на достигнутом. 84 балла – это только начало. На этот год запланировано много интересных проектов, и я уверена, что петербургская молодежь продолжит громко заявлять о себе на всероссийских и международных форумах, побеждать в мировых конкурсах и олимпиадах. Посмотрите на ребят, кто приезжает к нам на мероприятия - это думающие смелые молодые лидеры, увлеченные молодые ученые, талантливые юные художники и поэты, патриоты своей страны и города. Мы можем быть уверены в светлом будущем нашей страны, так как уверены в современной молодежи», - рассказывает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина.