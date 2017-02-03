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Новое метро

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге может быть реализован интересный проект

Инновационные решения внедряются во многих сферах. Транспорт не является исключением. «Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве может быть построено открытое метро. Его хотят реализовать по аналогии с московским вариантом. Данный проект может стать для Петербурга стратегическим. Предварительное обсуждение возможности реализации данной идеи состоялось в Москве во время встречи заместителя главы РЖД Петра Кацыва и замгубернатора Петербурга Игоря Албина.

Проект может быть реализован вместо строительства кольцевой линии городской подземки. В настоящий момент представители транспортного комитета займутся разработкой проекта открытого метро, после чего его нужно будет согласовать в правительстве.
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